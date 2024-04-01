Netanyahu’dan Refah açıklaması

Kaynak: DHA
Netanyahu’dan Refah açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah kentine yönelik açıklamalarda bulundu ve Refah’a gireceklerini ve Hamas’ı ortadan kaldıracaklarını açıkladı.

Netanyahu, dün gece gerçekleştirilen basın açıklamasında, Refah kentine yönelik olası kara harekatı hakkında konuştu. Yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin sivillerin tahliye edilmesi ve insani yardım hizmetleri için hazırlık yaptığını belirtti ve “Refah'a gireceğiz ve oradaki Hamas taburlarını ortadan kaldıracağız. Bunun tek bir basit nedeni var, Refah'a ulaşmak zafer olmaz, oradaki Hamas taburlarını ortadan kaldırmaktan da zafer olmaz. Bu, tüm rehinelerimizin geri dönüşlerini de kapsayan savaş hedeflerinin temel bir parçasıdır” ifadelerini kaydetti.

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