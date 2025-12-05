New York Times’ın DealBook forumuna çevrim içi katıldığı söyleşide İsrail Başbakanı Mamdani sorusuna yanıt verdi, “Evet, New York’a gideceğim” dedi. Mamdani ile görüşmek isteyip istemediği sorulduğunda ise, “Eğer fikir değiştirir ve bizim var olma hakkımız olduğunu söylerse, bu konuşma için iyi bir başlangıç olur."

Mamdani, UCM’nin Gazze'deki savaş suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Netanyahu için New York Polis Teşkilatı’nı görevlendireceğini açıklamıştı.

'AYAK BASARSA TUTUKLANIR'

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım uyguladığını kaydeden Mamdani, New York şehrinin UCM'nin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulayacağını ve Netanyahu'nun "New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını" söylemişti.

Mamdani, "Uluslararası hukuk şehri olmak, uluslararası hukuku gözetmek anlamına gelir. Bu (durum), ister İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ister (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin için olsun, UCM'nin verdiği tutuklama emirlerini yerine getirmek anlamına gelir" demişti.