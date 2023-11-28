Netanyahu'nun en korktuğu şey ortaya çıktı. İsrail basını yazdı

İsrail basını, Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğunu yazdı.

KAYNAK: AA
Netanyahu'nun en korktuğu şey ortaya çıktı. İsrail basını yazdı

İsrail’deki Ynet haber sitesine göre, lideri olduğu Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki milletvekilleriyle görüştü.

“EMİN OLMAK İSTEDİ”

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu’nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

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