Netanyahu'nun faşist suçlaması ortalığı karıştırdı: On binler kapıya dayandı

Düzenleme: Sinan Başhan
Netanyahu'nun faşist suçlaması ortalığı karıştırdı: On binler kapıya dayandı

İsrail’de on binlerce kişi Gazze savaşı ve rehinelerin serbest bırakılması için sokaklara döküldü. Başbakan Netanyahu’nun rehine ailelerine yönelttiği “faşist” suçlaması, tepkileri artırarak hükümete yönelik öfkeyi daha da büyüttü.

Çarşamba gecesi on binlerce kişi, Gazze’deki savaşın sonlandırılması ve rehinelerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Protestolar Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konutunun önüne kadar uzandı. Göstericilerin taleplerine karşı sert bir çıkış yapan Netanyahu, eylemcileri “faşistçe davranmakla” suçladı.

Netanyahu, eylemcilerin yolları kapattığını ve kendisine sürekli ölüm tehdidinde bulunduğunu öne sürerek polisin yeterli müdahalede bulunmadığını savundu. Bu açıklama, rehine aileleri tarafından öfkeyle karşılandı.

“SEVDİKLERİMİZ TERÖRİSTLERİN ELİNDE”

7 Ekim 2023 saldırılarında oğlu kaçırılan Anat Angrest, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Angrest, “Sevdiklerimiz bir ordu tarafından değil, teröristler tarafından çevrelenmiş durumda ve kurtarılmıyorlar” dedi. Bir diğer rehine annesi Vicky Cohen ise, “Bu yaşadıklarımız bir suç. Başbakan gerçekten yanımızda olsaydı, oğlum bugün evde olurdu” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunda işler sarpa sardı: "Boşu boşuna ölüyoruz"İsrail ordusunda işler sarpa sardı: "Boşu boşuna ölüyoruz"

TARTIŞMALI OTOMOBİL OLAYI

Gösteriler sırasında yakılan çöp kutularından sıçrayan alevler bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Araç sahibi yedek subay Yoav Bar Yishai, olayın kasıtlı olmadığını belirterek protestoculara kızmadığını, “siyasi malzeme yapılmaması” gerektiğini söyledi.

HÜKÜMET KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Protesto hareketinin önde gelen gruplarından “Brothers in Arms”, Netanyahu’nun “sınırı aştığını” belirterek başbakanı rehine ailelerine karşı kışkırtıcılıkla suçladı. Muhalefet lideri Yair Lapid ise hükümetin Hamas’a yönelttiği “ya şartlarımızı kabul edin ya Gazze yok olur” ültimatomunu eleştirerek, “Hemen müzakere masasına dönülmeli” çağrısında bulundu.

Son Haberler
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'
Savcıyı öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu
Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu
Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!
Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!
Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi
Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi