Netanyahu'nun faşist suçlaması ortalığı karıştırdı: On binler kapıya dayandı

Çarşamba gecesi on binlerce kişi, Gazze’deki savaşın sonlandırılması ve rehinelerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Protestolar Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konutunun önüne kadar uzandı. Göstericilerin taleplerine karşı sert bir çıkış yapan Netanyahu, eylemcileri “faşistçe davranmakla” suçladı.

Netanyahu, eylemcilerin yolları kapattığını ve kendisine sürekli ölüm tehdidinde bulunduğunu öne sürerek polisin yeterli müdahalede bulunmadığını savundu. Bu açıklama, rehine aileleri tarafından öfkeyle karşılandı.

“SEVDİKLERİMİZ TERÖRİSTLERİN ELİNDE”

7 Ekim 2023 saldırılarında oğlu kaçırılan Anat Angrest, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Angrest, “Sevdiklerimiz bir ordu tarafından değil, teröristler tarafından çevrelenmiş durumda ve kurtarılmıyorlar” dedi. Bir diğer rehine annesi Vicky Cohen ise, “Bu yaşadıklarımız bir suç. Başbakan gerçekten yanımızda olsaydı, oğlum bugün evde olurdu” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunda işler sarpa sardı: "Boşu boşuna ölüyoruz"

TARTIŞMALI OTOMOBİL OLAYI

Gösteriler sırasında yakılan çöp kutularından sıçrayan alevler bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Araç sahibi yedek subay Yoav Bar Yishai, olayın kasıtlı olmadığını belirterek protestoculara kızmadığını, “siyasi malzeme yapılmaması” gerektiğini söyledi.

HÜKÜMET KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Protesto hareketinin önde gelen gruplarından “Brothers in Arms”, Netanyahu’nun “sınırı aştığını” belirterek başbakanı rehine ailelerine karşı kışkırtıcılıkla suçladı. Muhalefet lideri Yair Lapid ise hükümetin Hamas’a yönelttiği “ya şartlarımızı kabul edin ya Gazze yok olur” ültimatomunu eleştirerek, “Hemen müzakere masasına dönülmeli” çağrısında bulundu.