Netanyahu'nun oğlundan İsrail ordusuna ihanet suçlaması

Oğul Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin dün aldığı, "7 Ekim'deki başarısızlıklar” dolayısıyla devam eden soruşturmayı temmuz ayındaki duruşmaya dek durdurmasına tepki gösterdi.

"Neyi gizlemeye çalışıyorlar? İhanet yoksa neden dış ve bağımsız tarafların soruşturma yapmasından korkuyorlar?" sözlerini sarf eden Netanyahu, ayrıca 7 Ekim saldırıları sırasından İsrail Hava Kuvvetleri’nin nerede olduğunu ve ne yaptığını sordu.

Netanyahu, Devlet Soruşturma Komitesi'nin, bir Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından yönetildiğini ve bu sebeple sol için bir örtbas komitesi işlevi gördüğünü iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 7 Ekim'deki saldırılarla ilgili İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçluyordu.

NE OLMUŞTU?

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin, saldırılara ilişkin saldırı öncesinden haberdar oldukların dair iddiaları reddetmişti.

İsrail medyasında, Genelkurmay Başkanı Halevi ve Güney Komutanlığı yetkililerinin bahsi geçen istihbarattan günler sonra haberdar olduğu ve şaşkınlık yaşadıkları haberleri yer almıştı.

İsrail'de, ülke tarihinin "en sağcı hükümetine" daha önceden muhalefet eden kesimler, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrılarını sürdürürken Netanyahu ise 7 Ekim’de gerçekleşen saldırının sorumluluğunu üstlenmeyerek erken seçim çağrılarını reddetmişti.