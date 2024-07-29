Netanyahu'ya Mecdel Şems'te Protesto

Netanyahu protesto edildi

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyaret sırasında bölge sakini bir grup, Netanyahu’ya “katil”, “defol” ve “o hepimizin düşmanı” diye sloganlar attı.

Mecdel Şems’teki futbol sahasına 27 Temmuz’da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 17’si ağır 35 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, roketin Lübnan’ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek Lübnan Hizbullahı’nı sorumlu tuttu.

Ancak Lübnan Hizbullahı, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, saldırı sonrası Hizbullah’a verilecek karşılığı belirlemek üzere Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevlendirdi.