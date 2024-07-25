Netanyahu’yu tek başına protesto etti akıllara Nazi selamı vermeyen Alman geldi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'da ABD Kongresinde konuştu. Netanyahu, Kongre'de senatörler tarafından 4 dakika ayakta alkışlandı.

Netanyahu’yu kongrede sadece Demokrat Partili Rashida Tlaib, “Soykırım suçlusu” yazılı pankartla protesto etti. Bu tablo akıllara yıllar evvel Nazi selamı vermeyen askeri getirdi.

AUGUST LANDMESSER

13 Haziran 1936'da Horst Wessel adlı savaş gemisinin tanıtımının başlangıcında Nazi selamı vermeyen tek insan olarak ünlenmiştir.

August Landmesser, 1931 yılında iş bulma umuduyla katıldığı Nazi Partisi'nden, 1935 yılında nişanlı olduğu Yahudi kökenli Irma Eckler nedeniyle ihraç edilmiştir. Irma Eckler ile olan ilişkisi, 29 Ekim 1935'te kızları Ingrid'in doğumuna yol açmıştır. 1937 yılında çift, Danimarka'ya kaçma girişiminde bulunmuş ancak Landmesser tutuklanmıştır. Tutuklandığı sırada eşi Irma'nın yeni bir çocuk beklediği bilinmektedir. August Landmesser, Temmuz 1937'de Nazilerin ırkçı kanunları çerçevesinde kendi ırkına saygı duymamakla suçlanmış ve yargılanmıştır. Irma Eckler ise Gestapo tarafından alıkonmuş ve 1938 yılında Fuhlsbüttel hapishanesine gönderilmiştir. Çocukları Ingrid ve Irene ayrılmak zorunda kalmış, Ingrid büyükannesiyle yaşamak üzere gönderilmişken, Irene önce bir yetimhaneye sonra da bir başka ailenin yanına verilmiştir.

August Landmesser, 19 Ocak 1941 tarihinde serbest bırakılmıştır. Daha sonra Püst adlı bir nakliye şirketinde ustabaşı olarak çalışmaya başlamıştır. Şubat 1944'te 999. Fort Piyade Taburu tarafından cezalandırılmış ve adı bir ceza taslağında geçmiştir. 17 Ekim 1944'te Hırvatistan'da savaşırken çatışmada öldürüldüğü duyurulmuştur. Irma Eckler gibi, August Landmesser de 1949 yılında yasal olarak ölü ilan edilmiştir.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 39 bin 90'a, yaralananların sayısı ise 90 bin 147'ye yükseldi.