Netflix abone ücretinde indirim yaptı

Netflix, son yaptığı zamlarla çok fazla abone kaybettiğini duyurmuştu. Firma bu abone kayıplarının önüne geçmek için yeni özellikler sunmak dışında ek olarak bir abonenin sadece ev halkı dışında kullanmasını engelleyecek bir uygulama üzerinde de çalıştığını belirtti.

BAZI ÜLKELERDE ABONELİK ÜCRETİNDE İNDİRİM. TÜRKİYE LİSTEDE YOK

Fakat Netflix, hala abonelik üyeleri için zam yapmaya devam ederken abone kaybı yaşamaya da devam ediyor. Bu nedenle 30’dan fazla ülkede indirim yapmaya karar verdi. Şirket, bu kararını indirim yaptığı ülkelerdeki abonelerine gönderdiği e-posta ile duyurdu.

İŞTE NETFLİX İNDİRİMİNDEN FAYDALANACAK ÜLKELER

Yemen

Ürdün

Libya

İran

Hırvatistan

Slovenya

Bulgaristan

Nikaragua

Ekvador

Venezuela

Malezya

Endonezya

Tayland

Filipinler

NETFLİX TÜRKİYE ABONELİK FİYATLARI

Temel Plan Aylık: 63,99 TL

Standart Plan Aylık: 97,99 TL

Özel Plan Aylık: 130,99 TL