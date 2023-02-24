Netflix abone ücretinde indirim yaptı

Netflix, son yaptığı zamlarla çok fazla abone kaybettiğini duyurmuştu. Firma bu abone kayıplarının önüne geçmek için yeni özellikler sunmak dışında ek olarak bir abonenin sadece ev halkı dışında kullanmasını engelleyecek bir uygulama üzerinde de çalıştığını belirtti.
BAZI ÜLKELERDE ABONELİK ÜCRETİNDE İNDİRİM. TÜRKİYE LİSTEDE YOK
Fakat Netflix, hala abonelik üyeleri için zam yapmaya devam ederken abone kaybı yaşamaya da devam ediyor. Bu nedenle 30’dan fazla ülkede indirim yapmaya karar verdi. Şirket, bu kararını indirim yaptığı ülkelerdeki abonelerine gönderdiği e-posta ile duyurdu.
İŞTE NETFLİX İNDİRİMİNDEN FAYDALANACAK ÜLKELER
Yemen
Ürdün
Libya
İran
Hırvatistan
Slovenya
Bulgaristan
Nikaragua
Ekvador
Venezuela
Malezya
Endonezya
Tayland
Filipinler
NETFLİX TÜRKİYE ABONELİK FİYATLARI
Temel Plan Aylık: 63,99 TL
Standart Plan Aylık: 97,99 TL
Özel Plan Aylık: 130,99 TL