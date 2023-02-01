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Netflix hesap paylaşımının nasıl engelleneceğini açıkladı

Netflix, hesap paylaşımı için neler yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:30
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Netflix hesap paylaşımının nasıl engelleneceğini duyurdu

Netflix hesap paylaşımının nasıl engelleneceğini açıkladı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Netflix, geçen sene hesap paylaşımını engelleyeceklerini ve aynı hesabı paylaşan kişiler için ek ücret alacaklarını duyurdu. Fakat bunun tam olarak nasıl olacağı belli değildi. Netflix, bugün açıklama yaparak hesap paylaşımı için neler yapacaklarını açıkladı.

AYNI EVDE YAŞAYAN KİŞİLERİN HESAP PAYLAŞIMI YAPMASINA İZİN VERECEK

Netflix, geçen sene kullanıcılarının hesap paylaşımı yapmasını engelleyeceklerini açıklamıştı. Çünkü bir hesabın birden fazla kişi tarafından kullanılması şirketin gelir kaybı yaşamasında neden oluyor. Akış devi, web sitesinin destek kısmından yaptığı bilgilendirmeyle hesap paylaşımı için aynı evde yaşayan kişilere izin vereceklerini açıkladı.

Netflix, aynı hesap üzerinden oturum açan kişilerin cihazlarının IP adresi, cihaz kimlik bilgileri ve hesap etkinliklerini izleyerek buradan takip edeceklerini belirtti. Netflix, ek olarak sık sık seyahat eden kullanıcılar için de belirli kurallarının olacağını söyledi.

Evinden ayrı yerlere sık sık seyahat etme durumunda kalan Netflix kullanıcıları, cihazlarını platformun hesap ile doğrulayarak senkronize edecek. Firma, bunun suistimal edilmesini önlemek için de belirli aralıklarla kullanıcılardan doğrulama yapmasını talep edecek.

YAPILMASI GEREKENLER

Netflix, cihazlara bağlanan hesaplar için de birincil hesap sahibinin evindeki internet bağlantısını kullandığı sürece doğrulama talep etmeyeceklerini açıkladı. Platformda doğrulama yapmak için ise kullanıcıların şu adımlarını izlemesi yeterli:

Netflix, birincil hesap sahibiyle ilişkili e-posta adresine veya telefon numarasına bir bağlantı gönderir.

Bağlantı, 4 haneli bir doğrulama kodu içeren bir sayfa açar.

Kodun, talep eden cihaza 15 dakika içinde girilmesi gerekmektedir.

Netflix, hesaba giriş yapan yeni bir cihaz için ise yedi gün art arda giriş sağlayacak bir kod vereceklerini belirtti.

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