Dijital yayın platformu Netflix, Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarını satın almak için teklif vermeye hazırlanıyor.
Times gazetesinin haberine göre, "Devler Ligi"nin 2027-2033 yılları arasındaki yayın dönemi için yeni bir model uygulayacak.
Böylece Netflix ve Amazon gibi yayın platformları da maçları yayınlayabilecek.
Bu modelle kulüplerin medya gelirlerinin 5 milyar Euro seviyesine çıkarılması amaçlanıyor. Netflix’in noel döneminde Amerikan Futbolu Ligi (NFL) maçlarını yayınlaması buna örnek gösteriliyor.
UEFA'nın yayın hakları satış sürecini ABD’li Relevent şirketi yönetecek.