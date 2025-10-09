Dijital yayın platformu Netflix, Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarını satın almak için teklif vermeye hazırlanıyor.

Times gazetesinin haberine göre, "Devler Ligi"nin 2027-2033 yılları arasındaki yayın dönemi için yeni bir model uygulayacak.

Böylece Netflix ve Amazon gibi yayın platformları da maçları yayınlayabilecek.

Bu modelle kulüplerin medya gelirlerinin 5 milyar Euro seviyesine çıkarılması amaçlanıyor. Netflix’in noel döneminde Amerikan Futbolu Ligi (NFL) maçlarını yayınlaması buna örnek gösteriliyor.

UEFA'nın yayın hakları satış sürecini ABD’li Relevent şirketi yönetecek.