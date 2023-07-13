Netflix şifre paylaşım yasağını çiğneyenlere son kez şans verdi

Editör: Osmancan EROK

Geçtiğimiz günlerde Netflix, hesabı ortak kullanan kullanıcılara para cezaları kesmişti. Şifresini ailesi, arkadaşı ya da sevgilisiyle paylaşanlar cezayla karşılaşmıştı.

Netflix bu durumdan mağdur olanlar için bir kolaylık sağladığını duyurdu. Şifre paylaşım kısıtlamaları yürürlüğe girdiğinde arkadaşınızın hesabından atıldığınız için eski bir Netflix hesabına yeniden giriş yapıyorsanız veya yeni bir hesap oluşturuyorsanız artık tüm profil bilgilerinizi o hesaba aktarabilirsiniz. Kullanımda olmayan ve başka birine ait olan bir hesaba geçtiğinizde ana kullanıcı kendiniz olmanız şartı ile birlikte profil bilgilerinizi o hesaba da aktarılabilir.

NETFLİX PROFİL AKTARMA NASIL YAPILIR?

Bir profili aktarmak için ana sayfadaki açılır menüde profil simgenizin üzerine geldiğinizde “Profili Aktar” seçeneğine tıklayın. Ardından Netflix’in sizden istediği bilgileri eksiksiz olarak yazın ve talimatları izleyin. Profil aktarma işlemi başarılı bir şekilde tamamlanacaktır.