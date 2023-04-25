Netflix, yeni Güney Kore filmlerine 2,5 milyar dolar yatırım yapacak

Netflix, önümüzdeki dört yıl içerisinde Güney Kore'de 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Netflix, yeni Güney Kore filmlerine 2,5 milyar dolar yatırım yapacak

Editör: Serkan Talan


Dijital film izleme platformu Netflix, önümüzdeki dört yıl içerisinde Güney Kore'de 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Platformun CEO'su Ted Sarandos, kararı Washington'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon şu anda ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor ve burada Çarşamba günü Başkan Joe Biden'la görüşmesi bekleniyor.

Squid Game ile uzun süre adından söz ettiren Netflix,Güney Kore yapımlarıyla başarı sağladı.

Netflix'in Ceo'su Sarandos, Paranın Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisinde film ve televizyon şovları yapmak için harcanacağını anlatırken "Kore yaratıcı endüstrisinin harika hikayeler anlatmaya devam edeceğine dair büyük güvenimiz olduğu için bu kararı verebildik" ifadelerini kullandı.

Sarandos, platformla ilgili "Başkan'ın Kore eğlence endüstrisine olan sevgisinden ve güçlü desteğinden ilham aldığını ve Kore dalgasını körüklediğini" ifadelerini sözlerine ekledi.

Öte yandan bir Netflix sözcüsü, bölgedeki diğer potansiyel yatırımlar konusunda şirketin "şu anda ekleyecek bir şeyi olmadığını" aktardı.

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