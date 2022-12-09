Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu

Netflix her hafta olduğu gibi bu hafta da (28 Kasım-4 Aralık) en çok yapımların listesini paylaştı. Top10'da yer alan yapımları paylaşan Netflix yine zirvedeki yapımla herkesi şaşırtmayı başardı.
İşte Netflix'in bu hafta en çok izlenen yapımlarının TOP10'u:
10. Noel Günlüğü
9. Aksiyon Adamı
8. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti
7. Lady Chatterley'in Sevgilisi
6. Hayaller Diyarı
5. Mürit
4. Keskin Nişancı: Suikastçının Sonu
3. Benim Adım İntikam
2. Yüzücüler
1. Esrarengiz Canavar (Troll)
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