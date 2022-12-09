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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu

Haftalık en çok izlenenler listesini paylaşan Netflix bu haftanın da en çok izlenen yapımlarını paylaştı. İşte zirvedeki isimler...

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:19
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Netflix'te 28 Kasım 4 Aralıkta en çok izlenen yapımlar belli oldu

Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu
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Netflix her hafta olduğu gibi bu hafta da (28 Kasım-4 Aralık) en çok yapımların listesini paylaştı. Top10'da yer alan yapımları paylaşan Netflix yine zirvedeki yapımla herkesi şaşırtmayı başardı.

İşte Netflix'in bu hafta en çok izlenen yapımlarının TOP10'u:

10. Noel Günlüğü

9. Aksiyon Adamı

8. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

7. Lady Chatterley'in Sevgilisi

6. Hayaller Diyarı

5. Mürit

4. Keskin Nişancı: Suikastçının Sonu

3. Benim Adım İntikam

2. Yüzücüler

1.  Esrarengiz Canavar (Troll)

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