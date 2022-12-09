Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu

Netflix her hafta olduğu gibi bu hafta da (28 Kasım-4 Aralık) en çok yapımların listesini paylaştı. Top10'da yer alan yapımları paylaşan Netflix yine zirvedeki yapımla herkesi şaşırtmayı başardı.

İşte Netflix'in bu hafta en çok izlenen yapımlarının TOP10'u:

10. Noel Günlüğü

9. Aksiyon Adamı

8. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

7. Lady Chatterley'in Sevgilisi

6. Hayaller Diyarı

5. Mürit

4. Keskin Nişancı: Suikastçının Sonu

3. Benim Adım İntikam

2. Yüzücüler

1. Esrarengiz Canavar (Troll)