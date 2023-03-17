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Netflix’te en çok izlenenler belli oldu. Zirvedeki yapım geri geldi

Dizi film izleme platformu Netflix'te haftanın en çok izlenenler listesi paylaşıldı. Zirvede 'You' dizisi yer aldı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:13
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Netflix’te en çok izlenenler açıklandı

Netflix’te en çok izlenenler belli oldu. Zirvedeki yapım geri geldi
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Netflix’te 6 Mart ile 12 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu.

You dizisinin 4. sezonu, toplamda 75 milyon 810 bin saat izlenerek Netflix‘in en popüler dizisi oldu. Caroline Kepnes’in aynı isimdeki romanından uyarlanan yapım, New York’ta yaşayan Joe Goldberg‘i ve onun takıntılı aşkını konu alan dizide toplamda 4 sezon bulunuyor.

İŞTE DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN YAPIMLAR LİSTESİ

1- Dünya genelinde en çok izlenen diziler

2- Türkiye’de en çok izlenen diziler

 

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