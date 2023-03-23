23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu. Zirveyi kaptırmadı

Netflix'te 13 Mart ile 19 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen yapımları açıklandı. Joe Goldberg adındaki bir kitapçının takıntılı aşkını ele alan You dizisi zirvede yer aldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 08:39
Takip Et

Netflix’te haftanın en çok izlenen yapımları açıklandı

Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu. Zirveyi kaptırmadı
+
Aa
-

Netflix, her hafta düzenli olarak en popüler dizi ve filmleri listelemeye devam ediyor.  13 Mart ile 19 Mart tarihleri aralığında Netflix’te en çok izlenenler yapımlar da bu anlamda belli oldu.

You 4. sezonu, Netflix’te en çok izlenen dizi oldu. Joe Goldberg adındaki bir kitapçının takıntılı aşkını konu alan yapım, toplamda 64 milyon 60 bin saat izlendi. Bununla beraber dizi, listeye 5 haftadır adını yazdırdı.

İŞTE NETFLİX'TE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
1
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
2
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
3
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
5
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
6
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.