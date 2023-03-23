Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu. Zirveyi kaptırmadı

Netflix, her hafta düzenli olarak en popüler dizi ve filmleri listelemeye devam ediyor. 13 Mart ile 19 Mart tarihleri aralığında Netflix’te en çok izlenenler yapımlar da bu anlamda belli oldu.

You 4. sezonu, Netflix’te en çok izlenen dizi oldu. Joe Goldberg adındaki bir kitapçının takıntılı aşkını konu alan yapım, toplamda 64 milyon 60 bin saat izlendi. Bununla beraber dizi, listeye 5 haftadır adını yazdırdı.

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