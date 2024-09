Netflix’teki gizli kategoriler. Aradığınız içerikleri daha kolay bulmak mümkün

Netflix’te ne izlemek istediğinize karar veremediyseniz, çözüm oldukça basit olabilir. Platformun sunduğu gizli kategori kodları sayesinde, binlerce içerik arasından istediğiniz türdeki yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz.

NETFLİX’İN GİZLİ KATEGORİ KODLARI NEDİR?

Netflix’in gizli kategori kodları, platformun geniş içerik yelpazesini belirli türler, temalar ve alt başlıklar etrafında sınıflandırır. Bu kodlar, spesifik türlerde içerik bulmanızı kolaylaştırır. Örneğin, "90 Dakikalık Filmler" (kod: 81466194) gibi özel kategorilere erişim sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, tarayıcınıza “netflix.com/browse/genre/” yazıp, URL’nin sonuna istediğiniz kodu eklemek.

POPÜLER GİZLİ KATEGORİLER VE KODLARI

90 Dakikalık Filmler

Kod: 81466194

Kısa bir süre içinde izlenebilecek filmler arıyorsanız, bu kategori size hitap edebilir. İçerikler arasında 30 Dakikada Güldürenler (81602050), 90 Dakikada Komediler (81466224) ve 90 Dakikada Korku (81466239) gibi seçenekler bulunmaktadır.

İNGİLİZ POLİSİYE DİZİLERİ

Kod: 1192582

Bodies, Top Boy ve The Gentlemen gibi İngiltere kökenli sürükleyici dizilere ulaşabilirsiniz.

CYBERPUNK

Kod: 1964512

Black Mirror ve Love, Death + Robots gibi bilim kurgu başlıklarını burada bulabilirsiniz. Daha fazla distopik içerik için Distopik Gelecekler (2299461) kategorisini de kontrol edebilirsiniz.

AÇKEN İZLENMEMESİ GEREKENLER

Kod: 3272152

Somebody Feed Phil ve The Great British Baking Show gibi iştah açıcı şovlarla açlığınızı yatıştırabilirsiniz.

AİLE FİLM GECESİ

Kod: 2013975

Leo, Nimona ve Family Switch gibi animasyon ve canlı aksiyon filmleriyle ailecek eğlenceli bir gece geçirebilirsiniz.

ŞAŞIRTAN FİLMLER

Kod: 3261672

Midnight Mass ve The Perfection gibi ürkütücü hikayelerle tüylerinizi diken diken edebilirsiniz.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN K-DRAMALAR

Kod: 2953105

K-dramalara yeni başlayanlar için Crash Landing on You ve Squid Game gibi popüler diziler bu kategoride yer alıyor.

KADINLAR TARAFINDAN YÖNETİLEN FİLMLER

Kod: 2974953

Kayıp Kız ve Harika Biri gibi, kadın sinemacılardan kaçırılmaması gereken filmleri burada bulabilirsiniz.

ACIMASIZ POLİSİYELER

Kod: 81226732

Reptile ve Ozark gibi gerilim dolu polisiyeleri izlemek için ideal bir koleksiyon.

KÜÇÜK KASABA CAZİBESİ

Kod: 81615585

My Life With the Walter Boys ve Gilmore Girls gibi sıcacık dizilerle küçük kasaba yaşamını deneyimleyebilirsiniz.

TAMAMEN HARİKA 80'LER

Kod: 2314106

80'lerde geçen filmlerle nostalji yapabilir, ya da Nostaljik 90'lar (2691941) kategorisine göz atabilirsiniz.

BİR HAFTA SONUNDA İZLEYİN

Kod: 3182735

Bir hafta sonunu dolduracak bir dizi arıyorsanız, Bir Gecede İzle (3178549) seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.

Bu gizli kodlar sayesinde Netflix’teki içerikler arasında kaybolmadan, aradığınız türdeki yapımlara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.