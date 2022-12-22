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Netflix'e Fitness dersleri geliyor

Netflix, "Nike Training Club" isimli fitness derslerine ait içerikleri yayınlamaya başlayacağını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:02
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Netflix'tençok konuşulacak adım: Fitness dersleri başlıyor

Netflix'e Fitness dersleri geliyor
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Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, fitness içerikleri yayınlamaya başlayacağını duyurdu. Netflix’in internet sitesinde yapılan açıklamada, Netflix abonelerinin 30 Aralık itibarıyla "Nike Training Club" içeriklerine ulaşabilecekleri belirtildi.

WebTekno'nun aktardığına göre, "Nike Training Club" içerikleri, tüketicilerin bireysel olarak fitness yapabilmelerine imkan tanıyacak eğitim programları olarak izleyici karşısına çıkacak. İçerikler iki grup halinde yayınlanacak ve toplamda 30 saatlik eğitim programını içerecek. 30 saatlik içeriklerde, farklı kategorilerde fitness antrenmanları bulunacak.

Netflix'e eklenecek olan Nike Training Club içerikleri, 5 kategori halinde yayınlanacak.

Kategoriler şöyle:

Fitness ile ilgili temel bilgiler (13 bölüm)

Core eğitimleri (7 bölüm)

Yoga eğitimleri (6 bölüm)

Kas eğitimleri (14 bölüm)

"Kendini iyi hisset" eğitimleri (6 bölüm)

Kullanıcılar 2023 yılında yeni fitness eğitimlerine ulaşabilecek. Ancak o içeriklerin ne zaman yayınlanacağına ilişkin herhangi bir takvim henğz paylaşılmadı.

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