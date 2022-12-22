Netflix'e Fitness dersleri geliyor

Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, fitness içerikleri yayınlamaya başlayacağını duyurdu. Netflix’in internet sitesinde yapılan açıklamada, Netflix abonelerinin 30 Aralık itibarıyla "Nike Training Club" içeriklerine ulaşabilecekleri belirtildi.

WebTekno'nun aktardığına göre, "Nike Training Club" içerikleri, tüketicilerin bireysel olarak fitness yapabilmelerine imkan tanıyacak eğitim programları olarak izleyici karşısına çıkacak. İçerikler iki grup halinde yayınlanacak ve toplamda 30 saatlik eğitim programını içerecek. 30 saatlik içeriklerde, farklı kategorilerde fitness antrenmanları bulunacak.

Netflix'e eklenecek olan Nike Training Club içerikleri, 5 kategori halinde yayınlanacak.

Kategoriler şöyle:

Fitness ile ilgili temel bilgiler (13 bölüm)

Core eğitimleri (7 bölüm)

Yoga eğitimleri (6 bölüm)

Kas eğitimleri (14 bölüm)

"Kendini iyi hisset" eğitimleri (6 bölüm)

Kullanıcılar 2023 yılında yeni fitness eğitimlerine ulaşabilecek. Ancak o içeriklerin ne zaman yayınlanacağına ilişkin herhangi bir takvim henğz paylaşılmadı.