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Nevşehir Avanos SYDV işçi alacak

Nevşehir Avanos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:56
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Nevşehir Avanos SYDV işçi alacak

Nevşehir Avanos SYDV işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Nevşehir Avanos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler bölümlerinin yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

İlan tarihi itibariyle son 6 aydır Avanos ilçe merkezi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Adli ve İdari Soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

MS OFFICE uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek, (Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Bilgisayar Sertifikası bulunmak veya Bitirdiği Fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü not durum belgesi (transkript) ile belgelendirmek)

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

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