Nevşehir'de demokrasi şöleni yaşanıyor

Kaynak: AA
Nevşehir'de demokrasi şöleni yaşanıyor
Nevşehir halkı seçimlere büyük rağbet gösteriyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'i de yerel seçim coşkusu sardı. Halkın büyük rağbet gösterdiği seçimler bütün coşkusuyla devam ediyor.

Şehirde yapılan son mahalli seçimlerde BTP %0,08; TKP %0,14; DSP %0,19; BBP %1,32 ve Saadet Partisi oyların %2,09'unu almıştı. 2019 yerel seçimlerinde Nevşehir'de en yüksek üç oy alan partiden İYİ Parti %10,27; MHP %34,33 ve AK Parti ise %51,58 oy oranına sahip olmuşlardı.

Son yerel seçimlerde AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olup seçimlerden zaferle çıkan Rasim Arı, 2021 yılında hakkında çıkan usulsüzlük iddiaları sonrası sağlık problemlerini gerekçe göstererek istifa etmişti. Arı bu seçimlerde İYİ Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı olarak boy gösterecek.

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