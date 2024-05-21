Nevşehir’de motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

2000 Evler mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ikamet önünde bulunan motosikletinin çalındığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; 12 kamerada toplam 150 saatlik kayıtları inceleyerek hırsızı tespit etti.

Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.Ç. savcılık ifadesinde motosikleti kendisinin çaldığını itiraf ederken, ifadesi alınan şahıs motosiklet sahibine, motoruna verilen yaklaşık 30 bin lira zararı ödemeyi kabul etti. A.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.