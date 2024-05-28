Nevşehir'de sağanak yağış trafiği felç etti

Kaynak: AA
Nevşehir'de sağanak yağış trafiği felç etti

Nevşehir'de ikindi vakti başlayan şiddetli yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, bu da trafikte aksamalar yaşanmasına sebep oldu.

Nevşehir-Acıgöl kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında oluşan su birikintisi trafiğin durmasına yol açtı. Trafik polisleri ulaşımı sağlamak için yoğun çaba harcarken, yol iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Ayrıca, yağışlar Nevşehir Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bodrum katında su baskınına neden oldu. İtfaiye ekipleri ve görevliler, su tahliyesi yaparak durumu kontrol altına aldı.

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