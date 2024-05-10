Nevşehir'de sokak köpekleri atlara saldırdı

Kaynak: İHA
Nevşehir'de sokak köpekleri atlara saldırdı
Nevşehir'de başıboş gezen köpekler bu sefer otlayan atlara saldırdığı bildirildi.

Göreme beldesinde yaşanan üzücü bir olayda, serbest dolaşan köpeklerin saldırısına uğrayan bir tay ve at ağır yaralandı.

Nevşehir'in Göreme kasabasında, çiftliklerde özenle yetiştirilen atlar, otlamaları için Zemi vadisine bırakıldı.

Ancak beklenmedik bir durumda, başıboş sokak köpekleri bu atlara saldırdı.

Çiftlik sahibi Yaşar Köse'nin hızlı müdahalesi sayesinde atlar daha fazla zarar görmeden kurtarıldı.

Köse, yaşananları şöyle aktardı:

"Zemi vadisindeki arazimizde otlayan atlarımıza bugün sokak köpekleri saldırdı. Şu an tayımız çok kötü durumda, veterinerler müdahale etti, umarım iyileşir."

Köse, geçmişte benzer bir saldırıda başka bir tayın köpekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Kapadokya'nın bu güzel vadisinde gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler de sokak köpeklerinden rahatsız. Yetkililerden bu konuda acil önlem alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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