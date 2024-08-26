Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Nevşehir-Kayseri karayolu Ürgüp Bağlantı Kavşağı’nda hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp Bağlantı Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, meydana gelen kazada; M.Y. idaresindeki 38 AGM 578 plakalı otomobil ile Y.Ş.’nin idaresindeki 50 AAE 612 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası otomobilde bulunan S.M.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi de ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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