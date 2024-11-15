Nevşin Mengü, kabinede en uyuz olduğu bakanın ismini açıkladı

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Nevşin Mengü, kabinede en uyuz olduğu bakanın ismini açıkladı

Gazeteci Nevşin Mengü, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bakan Tekin, “Benim en uyuz olduğum bakan kabinedeki” dedi.

TBMM’de 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. CHP'li milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul yemekleri ve kumanya konusundaki açıklamalarına tepki göstererek, "Çocuklara dağıtamadığınız kumanyayı getirdik" diyerek protestoda bulundu.

"DÜNYAYA BAKIŞI FALAN KORKUNÇ"

Bu sözlere karşılık Bakan Tekin, "CHP'li belediyeler, konserlere harcadıkları paraları getirsinler" ifadelerini kullanarak belediyelerin harcamalarını gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan bu tartışma üzerine gazeteci Nevşin Mengü, Bakan Tekin'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Mengü, Bakan Tekin için “Benim en uyuz olduğum bakan kabinedeki. Adam yobazın kelime karşılığı, dünyaya bakışı falan korkunç. Milli eğitimin bu isme emanet edilmiş olması zaten milli bir felaket” sözlerini sarf etti.

Mengü'nün bu yorumlarına sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi.

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