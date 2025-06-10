Nevşin Mengü'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu iddiası. Cenazeye korumaları ile katılmıştı

Gazeteci Nevşin Mengü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine korumalarla katılan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı yorumda bulundu.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün toprağa verildi.

Cenaze törenine; Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla geldiği törenle ilgili yorum yapan Nevşin Mengü, "Kemal Bey, korumalarının içerisinden hızlıca cenaze namazına katılıp ayrılıyor. Şu organizasyona bile böyle gelebilen Kemal Bey, nasıl CHP Genel Başkanı olacak?" dedi.

Mengü ve Kılıçdaroğlu, 'kurultay soruşturması' sonrasında CHP'ye kayyım iddiaları üzerinden daha önce polemiğe girmişti.

Mengü, "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş" demişti.

Kılıçdaroğlu, Mengü hakkında "hakaret" ve "iftira" gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.