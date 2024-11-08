Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu... Salim Güran köşeye sıkıştı

Ağabey Ener Bahtiyar ve Nevzat Bahtiyar amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasında ilişki olup almadığı sorusuna yanıt verirken baba Arif Güran ise fenalık geçirdi.

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini saklayan Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı.

"ASIL SİLECEKLERİNİ SİLMEMİŞSİN"

Narin cinayetinde gözlerin sık sık döndüğü isim amca Salim'e mahkeme başkanı telefondaki mesajların neden sildiğini sordu.

Salim Güran soruya "Ben eskortluk yapan hayat kadınlarıyla görüşüyordum. Bu mesajlarını ailem görmesin diye telefondaki kayıtları sildim" diye yanıt verdi. Bu yanıtın üzerin mahkeme başkanı "Ama asıl silmen gerekenleri silmemişsin. Kadınlarla olan mesajların olduğu gibi duruyor. Diğer kayıtları silmişsin. Bu da çok şüpheli" diye konuştu.

"NARİN AMCASI İLE ANNESİNİN İLİŞKİSİNİ GÖRDÜ"

Kürsüye ilk olarak çıkan Nevzat Bahtiyar'a, mahkeme başkanı, "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" dedi. Bunun üzerine Bahtiyar; "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" dedi.

Nevzat Bahtiyar; Narin'in, Salim ile Yüksel Güran'ın ilişkisini gördüğünü ardından kendisine Salim Güran'ın "Narin'i parçala" dediğini yönünde ifade verdi.

"SALİM'LE İLİŞKİM VARSA BENİ ÖLDÜRÜN"

Duruşmada ifadesi alınan anne Yüksel Güran mahkeme başkanının, "Salim ile ilişkin var mı?" sorusunu yanıtlayan anne Yüksel, "Kesinlikle yeminle yoktur. Namusuna leke sürdüler ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün namusuma leke sürmeyin" dedi. Amca Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçlayarak "Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle" ifadelerini kullandı...





ENES: ANNEME İŞKENCE EDİP BANA İZLETTİRDİLER

Mahmemede ifade veren ağabey Enes ise kolluk kuvvetlerinin annesine işkence ettiklerini ve bu görüntüleri kendisine izlettiklerini iddia eddi.

Avukatına işkenceden bahsetmesinde sakınca olup olmadığını sorması üzerine avukatı ise "Kolluk tarafından işkence gördüysen anlatabilirsin" dedi.

"KOLUMU KENDİM ISIRDIM"

Diyarbakır Barosu avukatı, "Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?" dedi.

Enes, kolunu açıp kendisini nasıl ısırdığını uygulayarak gösterdi. Sonra "Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım" diye ifade verdi.

NARİN ANNEN VE AMCANI ÖYLE Mİ GÖRDÜ?

Hakim, Enes Güran'a "Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?" diye sorunca Enes Güran " Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü." dedi. Bu yanıt üzerine hakim "Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

Hakim karşısına çıkan baba Arif Güran herkesten şüphelendiğini söyledi; ancak hakimin 'Salim Güran ve eşinizin Narin'i öldürmesi için bir sebep var mı?' sorusuna 'Asla' diye yanıt verdi.

Baba Arif Güran, "Kimin parmağı benim kızımın kanında varsa, Rabbim o parmakları çürütsün." diye konuştu.