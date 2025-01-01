Nevzat Bahtiyar'ın Narin öldürüldüğünde nerede olduğunu anlattı 'Vicdanen rahatsızım'

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, katıldığı televizyon programında Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın cinayet anında nerede olduğunu anlattı.

Nahit Eren “ Dosya onandığı takdirde Nevzat'ın cezaevinde denetimli serbestlik süresini düştüğümüzde 2 ay da yattığını düşünürsek 1 yıl gibi üstelik açık cezaevinde kalma durumu var. Bu da benim adalet tatmini konusunda beni vicdanen rahatsız eden bir karar” dedi.

ANNE, AĞABEY VE AMCA AĞIRLIŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Narin Güran cinayeti davasının 3. duruşmasında karar çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Tutuklu yargılanan itirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Tele1’e konuşan eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren davadan çıkan kararları değerlendirdi.

"NEVZAT BAHTİYAR 1 YIL CEZAEVİNDE KALACAK"

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın vicdanen kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Eren şunları aktardı:

Eren, “Mahkeme Nevzat Bahtiyar'ı sadece suç delillerini saklamaktan 4 yıl 6 ay ceza ile mahkum etti. Dosya onandığı takdirde Nevzat'ın cezaevinde 1 yıl gibi üstelik açık cezaevinde kalma durumu var. Bu da benim adalet tatmini konusunda beni vicdanen rahatsız eden bir karar.” dedi.

Gerekçeli kararı yaklaşık bin sayfa beklediklerini ve SEGBİS kayıtları ve duruşma tutanaklarının da hazırlanma sürecinin de olduğuna dikkat çeken Eren yakın zamanda gerekçeli kararın çıkacağını söyledi.

"NARİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SIRADA SALİM GÜRAN'LAYDI"

Mahkemede önem arz eden daraltılmış baz kaydına göre Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığını anlatan Eren, 15.10 dan sonra Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın evinin önünde olduğunu bildiren bir baz verisi olduğunu söyleyerek, bunun Bahtiyar'ın Narin'in öldüğü sırada orada bulunduğu anlamına geldiğini aktardı.

Eren şöyle konuştu:

“Elimizde Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in ölümünün gerçekleştiği sırada orada olduğunu bildiren bir baz kaydı var. Nevzat konusundaki itirazım bu yüzdendi. Böyle bir delilin hüküm noktasında tek başına yeterli olup olmayacağı soruluyor ama salt bu rapora göre bir mahkumiyet hükmünün kurulduğu kanaatinde değilim. Daha doğrusu mahkemenin vicdani kanaatini mahkumiyet yönünde vermesinin tek delili bu değil. Birçok farklı delil de var ama biz hep şunu söyledik. Narin’in bedeninin o dere yatağına götürülüp, saklanması 19 gün kalması, bütün DNA örneklerinin daha doğrusu sürüntü örneklerinin herhangi bir DNA çalışmasına olumlu sonuç vermediğini belirttik. Bu açıdan bizler açısından cinayeti aydınlatmak gerçekten zorlaşmıştı. Eğer Narin'e temas eden şahıslara ait DNA örnekleri olsaydı çok daha rahat ve çabuk, hızlı bir yargı süreci ile hüküm kurulabilirdi. " diye konuştu