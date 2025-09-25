New York borsası düşüşle açıldı (25 Eylül 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 düşerek 45.992,23 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalarak 6.599,34 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,94 kayıpla 22.285,46 puana indi.ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine dair belirsizlikler, hisse senedi piyasalarında olumsuz bir hava yaratıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililerin hafta boyunca faiz indirimlerine ilişkin yaptığı açıklamalar, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Banka yetkililerinden bugün de açıklamalar gelirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni atadığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, merkez bankasının faiz oranlarını hızla düşürmemesi durumunda ekonomiye zarar verme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise verilerin, enflasyonun Fed’in hedefine ilerlediğini ve iş gücü piyasasının istikrarlı olduğunu göstermesi durumunda faiz oranlarının daha da düşebileceğini aktardı.Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonu kontrol altına alma gerekliliğine vurgu yaparak, Fed’in yakın vadede faiz indirmesine gerek olmayabileceğinin sinyalini verdi.

Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüyerek beklentileri aştı.Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 20 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek tahminlerin altında kaldı.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri ağustosta beklenenin aksine yüzde 2,9 artarken, mal ticareti açığı ise bir önceki aya göre yüzde 16,8 azalarak 85,5 milyar dolara düştü.

Öte yandan, ABD’de 30 Eylül’de sona erecek mali yılın bitimine kısa süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Bütçe görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamaması, hükümetin finansman eksikliği nedeniyle kapanabileceği endişelerini artırıyor.