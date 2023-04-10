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New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:59
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 33.425,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 düşerek 4.085,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 azalışla 11.975,14 puana indi.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine dair endişeler artarken, pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, cuma günü yayımlanan istihdam verilerinin hala güçlü iş gücü piyasasına işaret ettiğini belirterek, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de Fed'in gelecek ayki para politikasına yönelik sinyaller içereceğini belirtti.

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