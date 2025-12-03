Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 düşüşle 47.441,94 puana geriledi.S&P 500 endeksi %0,14 azalarak 6.819,71 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,43 kayıpla 23.312,72 puana indi.Önemli makroekonomik veriler yatırımcıların yakın takibindeyken, hisse senetleri piyasaları açılışta negatif bir seyir izledi.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün bugün açıkladığı verilere göre, özel sektör istihdamı Kasım’da beklentilerin tersine 32 bin kişi azaldı. Bu, Mart 2023’ten bu yana kaydedilen en sert düşüş oldu.Analistler, ADP verilerinin iş gücü piyasasında zayıflama endişelerini artırdığını ifade etti.Bu veri sonrası Fed’in 9-10 Aralık’taki yılın son FOMC toplantısında faiz indireceği beklentisi daha da güçlendi.

Para piyasalarında Fed’in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme ihtimali %88’in üzerine çıktı.

Öte yandan Jerome Powell’ın görev süresi Mayıs 2025’te dolacak olmasıyla “yeni Fed başkanı kim olacak” sorusu gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor.Dün Donald Trump, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını söylemiş ve bir etkinlikte Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’ten “potansiyel Fed başkanı” olarak bahsetmişti.

Trump yönetiminin finale kalan adaylarla mülakatları iptal ettiği yönündeki haberler de Hassett’in Powell’ın yerini alacağı beklentisini güçlendirdi.Kurumsal gelişmelerde ise Microsoft’un yapay zeka yazılımı satış kotalarını düşürdüğüne dair haberlerin ardından hisseleri %2’nin üzerinde geriledi.