New York borsası enflasyon verilerini bekliyor. Dow Jones 200 puan kaybetti

New York borsası, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi günü düşüşle tamamladı.

KAYNAK: AA
New York borsası enflasyon verilerini bekliyor. Dow Jones 200 puan kaybetti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dow Jones endeksi yüzde 0,54 azalarak 35.123,36 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

ENFLASYON RAPORU FED’İN PARA POLİTİKASINI BELİRLEYECEK

Yatırımcılar, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerini beklerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, temmuz ayı enflasyon raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki para politikasına ilişkin önemli ipuçları sağlayacağını söyledi.

ROBLOX VE WEWORK HİSSELERİ ÇAKILDI

Öte yandan, çevrim içi oyun platformu Roblox’un hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte beklentilerin altında gelir açıklaması sonrasında yüzde 22 değer kaybetti. Pandemi ile uzaktan çalışmadaki artıştan zarar gören WeWork ise olası iflası konusunda uyarıda bulundu. WeWork’ün hisseleri yüzde 39’a yakın düşerken, şirketin piyasa değeri 300 milyon doların altına indi.

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