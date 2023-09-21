New York borsası Fed endişesiyle düştü

New York borsası, Fed’in para politikasının daha uzun süre kısıtlı kalacağına dair endişelerle günü düşüşle tamamladı.

KAYNAK: AA
New York borsası Fed endişesiyle düştü

Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,64, Nasdaq endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasaları etkiledi

Fed Başkanı Jerome Powell’ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylemesi sonrası hazine getirilerindeki artışlar dikkati çekti. ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi yaklaşık yüzde 4,5 ile Ekim 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 2 yıllık tahvil getirisi de neredeyse yüzde 5,2 ile Kasım 2000’den bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Analistler, Fed yetkililerinin öngörülerini içeren nokta grafiği dahil olmak üzere revize edilen ekonomik tahminlerin, faiz oranlarının gelecek yıl boyunca yüksek kalacağını gösterdiğini ve 2025’ten önce güvercin politikalara dönüş yapılacağı umutlarını zayıflattığını kaydetti.

Şirket haberleri

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco’nun, siber güvenlik yazılım şirketi Splunk’u satın alacağını açıklaması sonrasında hisseleri, yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Anlaşma haberi sonrasında Splunk’un hisseleri yüzde 21’e yakın yükseldi.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch’un, merkezi ABD’nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation şirketlerinde yöneticiliği bırakacağını bildirmesi sonrasında Fox’un hisseleri yüzde 3 ve News Corporation’ın hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.

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