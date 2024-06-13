New York borsası Fed kararı sonrası karışık seyirle kapandı

Düzenleme: Kaynak: AA
New York borsası Fed kararı sonrası karışık seyirle kapandı

Günümüzde finans piyasaları, ekonomi verileri ve merkez bankası açıklamaları gibi faktörlerle sürekli olarak hareketleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamalar, küresel piyasalar üzerinde önemli etkilere sahip olabiliyor. Son olarak, Fed'in bu yıl içinde faiz indirimine ilişkin sinyaller vermesi, New York borsasında karışık bir seyre neden oldu.

New York borsasının son durumu incelendiğinde, Dow Jones endeksinin günü hafif bir düşüşle tamamladığı görülüyor. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise günü karışık bir seyirle kapattı; S&P 500 rekor seviyelere ulaşırken, Nasdaq da kazanç sağladı.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri ise piyasalarda önemli bir hareketlilik yarattı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), beklentilerin altında kalarak aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda %3,3 artış gösterdi. Bu veriler, Fed'in faiz indirimine başlama olasılığını güçlendirdi.

Fed'in toplantı sonrası açıkladığı para politikası kararları da yakından izlendi. Politika faizini sabit tutma kararı alan Fed, enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin "ılımlı" olduğunu ancak hedefe henüz ulaşılamadığını belirtti. Ayrıca, bu yıl için faiz indirim tahminlerini de revize ederek 1 indirim öngördü.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki hareketler de piyasaların seyrini belirleyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilere ve Fed'in politika açıklamalarına dikkatle odaklanacaklar.

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