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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, artan resesyon endişelerinin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:09
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New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 125 puan değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalarak 33.171,35 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 3.911,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kayıpla 10.957,01 puana indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları sonrası para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğine dair beklentiler ve resesyon endişeleriyle pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 4,8 puan artarak eksi 8,9'a çıkmasına karşın sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkede konut başlangıçları, piyasa beklentilerinin altında azalış gösterdi ve geçen yılın aralık ayında yüzde 1,4 geriledi. Düşüşünü dördüncü aya taşıyan konut başlangıçları, 1 milyon 382 bin oldu. ABD'de 2,5 yılın en düşük seviyesine inen inşaat izinleri de Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 330 bine düştü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Ocak ile biten haftada 190 bine gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesini kaydederken, veriler, sıkı iş gücü piyasasının sürdüğünü gösterdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ederken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, risklerin artık daha dengeli hale geldiğini belirterek, faiz artırımlarının hızının düşürülmesinin uygun olduğunu savundu.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidine ilişkin gelişmeler takip edilirken, ABD Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemler alması bekleniyor. (AA)

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