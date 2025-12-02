New York borsası, yeni haftanın ilk işlem gününde değer kaybı yaşadı. İşlem kapanışında Dow Jones endeksi yüzde 0.89 düşüşle 47.289,36 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0.53 gerileyerek 6.812,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.38 kayıpla 23.275,92 puana indi.

İMALAT SANAYİSİ 9 AYDIR DARALIYOR

ABD'de açıklanan imalat sanayi PMI endeksi, kasım ayında 48,2 seviyesiyle beklentilerin altında kaldı. Bu seviye sektörün dokuz aydır daralmaya devam ettiğini gösterdi. Bu hafta açıklanacak ADP istihdam raporu ve tüketim harcamaları verileri piyasa odağındayken, Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesi faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor.

JAPONYA ETKİSİ

ABD Hazine tahvili getirileri Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artışı sinyalleri sonrası yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1'e çıktı. Çin'in kripto para uyarıları ise Bitcoin'in değerinin yüzde 6 düşmesine yol açtı.

HİSSELERDE DURUM

Kripto piyasasındaki dalgalanma nedeniyle kar tahminini düşüren MicroStrategy hisseleri yüzde 3,3 değer kaybederken, Nvidia'nın 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı Synopsys'in hisseleri yüzde 4,9 yükseldi. Fed Başkanı Powell'ın akşam saatlerinde yapacağı konuşma da piyasa katılımcıları tarafından takip ediliyor.