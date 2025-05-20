New York Borsası’nda düşüş: Home Depot sürprizi! (20 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
New York Borsası’nda düşüş: Home Depot sürprizi! (20 Mayıs 2025)

New York Borsası düşüşle açıldı. Home Depot’nun güçlü bilançosu hisselerini yüzde 1 artırırken, yatırımcılar Fed yetkililerinin tarifeler ve faiz politikası açıklamalarına odaklandı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 42.762,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 5.948,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 azalarak 19.144,68 puana indi.

ABD'nin ekonomik ve mali görünümü yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Makroekonomik veri takviminin sakin olması dolayısıyla piyasalarda dikkatler şirketlerin bilançolarına yönelirken, ABD'de yapı malzemeleri satan büyük perakende şirketlerinden Home Depot finansal sonuçlarını açıkladı.

Home Depot net satışlarının üç aylık dönemde yıllık yüzde 9,4 artışla 39,9 milyar dolara çıktığını bildirirken, yıllık satış beklentisini korudu.

Ayrıca Home Depot Mali İşler Direktörü Richard McPhail, şirketin tarifeler nedeniyle fiyatları artırmayı planlamadığını bildirdi.

Home Depot'nun hisseleri finansal sonuçlarını açıklamasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Dün New York Fed Başkanı John Williams ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in açıklamaları kısa vadede faiz indirimlerinin olası olmadığının sinyalini vermişti.

Analistler, tarifelerin ekonomiye ve para politikasına olası etkilerini değerlendirmek için yatırımcıların bugün açıklamalarda bulunması beklenen diğer Fed yetkililerinin yorumlarını beklediğini belirtti.

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