New York borsasında Trump şoku! Sert düşüş (10 Nisan 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi 600 puandan fazla düşerek yüzde 1,67 kayıpla 39.931,90 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 2,04 azalarak 5.345,25 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 2,58 değer kaybederek 16.683 puana düştü. Trump’ın tarifeleri 24 saat içinde erteleme kararı sonrası dün pozitif kapanan endeksler, ABD’de enflasyonun yavaşladığına dair verilere rağmen güne negatif başladı.

Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada, 75’ten fazla ülkenin ticaret ve tarifeler konusunda kendileriyle temas kurduğunu, bu ülkelerin misilleme yapmadığını belirtti. Çin’e yüzde 125 tarife uygularken, diğer ülkelere 90 gün süreyle yüzde 10 temel tarife oranını onayladı. AB, ABD’nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşı önlemlerini askıya alırken, Çin geri adım atmayacağını duyurdu. Analistler, belirsizliğin sürmesiyle piyasada dalgalanma beklendiğini ifade etti.

ABD’de bugün açıklanan verilere göre, martta TÜFE aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında kaldı; Mayıs 2020’den beri ilk kez aylık düşüş görüldü. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,8 arttı. İşsizlik maaşı başvuruları 223 bine yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,29’a geriledi.