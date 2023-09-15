New York Moda Haftası'nda 'çöp poşetli' şaka. Güvenlikçi gelene kadar kimse anlamadı

New York Moda Haftası kapsamında yapılan defilede, bir YouTuber üzerine çöp poşeti giyerek podyumda yürüdü. Başta kimse bu şakayı anlamazken, iri yarı güvenlikçi gelip YouTuber'ı yaka paça dışarı çıkardı.

New York Moda Haftası'nda 'çöp poşetli' şaka. Güvenlikçi gelene kadar kimse anlamadı

Fred Beyer isimli YouTuber, ABD'de düzenlenen New York Moda Haftası'nda üzerine giydiği çöp poşetiyle podyumda yürüdü. Güvenlik, Beyer'i podyumdan uzaklaştırana kadar kimse yapılananın bir şaka olduğunu anlamış gibi görünmüyordu.

Sosyal medya kullanıcılarının ve Beyer'in kendisinin de paylaştığı videolarda, 21 yaşındaki Beyer, üzerine geçirdiği şeffaf bir çöp poşeti, duş bonesi ve parlak pembe şortuyla podyumda yürürken görülüyordu. İzleyiciler bunun bir şaka olduğundan şüphelenmezken, Beyer yürürken bir yandan arkasına bakıp duruyordu. Podyumun sonuna kadar geldiğindeyse bir güvenlik görevlisi gelerek Beyer'i yakaladı ve podyumdan indirdi.

YouTube'da 300 bin abonesi olan Fred Beyer, sık sık kamusal alanda şaka yaptığı videolarını kendi kanalında paylaşıyor. Son şakasının olduğu video 12 saatte 77 binden fazla izlendi.

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