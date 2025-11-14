ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçimi günlerce gündemde kalmıştı. Seçimleri, Cumhuriyetçi rakibine 9 puan fark atarak kendisini "demokratik sosyalist" olarak nitelendiren 43 yaşındaki Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani kazandı.

Yalnızca kamucu vaatleri ve Müslüman kimliğiyle Zohran Mamdani değil; Hinge isimli uygulamadan tanışıp bu yılın başlarında evlendiği eşi Rama Duwaji de kamuoyunun odağında.

28 yaşındaki Duwaji, New York'un Z kuşağına mensup ilk First Lady'si. Suriye asıllı.

Haliyle ABD için alışılmışın hayli dışında. Duwaji özellikle Filistin konusundaki duruşuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. ABD merkezli yayın organı New York Times'ın moda eleştirmeni Vanessa Friedman, Duwaji'nin stiliyle bir mesaj verdiğini yazdı.

Friedman, "Detaylar, aslında yeni rolünü ve bundan sonra olacakları düşünmek için epey zaman harcadığını gösteriyor" yorumunda bulundu.

Moda eleştirmeni sözlerine şöyle devam etti: