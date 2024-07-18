New York’u hortum vurdu acil durum ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
New York’u hortum vurdu acil durum ilan edildi

ABD’nin New York eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirirken, eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

ABD’nin New York eyaletinde şiddetli fırtına ve hortum etkisini gösterdi. Eyalette ağaçlar ve elektrik hatları hortumun etkisiyle devrildi.

Evlerde ve iş yerlerinde hasar meydana gelirken, New York Valisi Kathy Hochul eyalet genelinde acil durum ilan etti.

HORTUM VURDU 1 KİŞİ ÖLDÜ

Hortumun yıkıma yol açtığı Rome şehrinde incelemelerde bulunan Vali Hochul, gerçekleştirdiği basın toplantısında, hortum esnasında aracını kontrol etmek için dışarı çıkan 82 yaşındaki 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

KİLİSENİN ÇATISI UÇTU

Griffiss Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan 83 bin kilogram ağırlığındaki bir B-52 bombardıman uçağı, hortumun etkisiyle sürüklenirken, 19. yüzyıldan kalma St. Mary's Kilisesi’nin ise çatısı uçtu.

300 BİN ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI

Hochul, şehirdeki 4 binanın kullanılamaz hale geldiğini, 22 yapının da büyük hasar gördüğünü ifade ederek, eyalet genelinde yaklaşık 300 bin abonenin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

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