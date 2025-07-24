Newcastle Isak'ı Asya Turu'na götürmedi

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Newcastle Isak'ı Asya Turu'na götürmedi

Newcastle United'ın son günlerde transfer olma isteğiyle gündeme gelen golcü oyuncu Alexander Isak'ı Asya turuna götürmemesi dikkat çekti.

Newcastle United'ın sezon öncesi Asya Turu kadrosu açıklandı.

Kadroda yıldız oyuncu Alexander Isak'ın yer almaması ise dikkat çekti.

Liverpool'a transferinin kulüp tarafından engellemesine kızdığı ve takımdan ayrılmak istediğine yönelik çıkan spekülasyonlar sonrası teknik direktör Eddie Howe, İsveçli golcüyü Celtic ile deplasmanda oynanan hazırlık maçının kadrosuna almamış evine geri göndermişti.

Şimdi de kulüpten yapılan açıklamada, uyluk sakatlığı nedeniyle Isak'ın Asya Turu kadrosuna alınmadığı belirtiliyor.

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