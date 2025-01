Newcastle, Southampton’ı 3-1 yendi

Newcastle United, Premier Lig’in 12. haftasında St. Mary’s Stadyumu’nda Southampton’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçta Alexander Isak’ın iki golü ve Sandro Tonali’nin katkısı galibiyeti getirdi. Southampton ise ligin dibine demir atmış durumda.

ISAK YILDIZLAŞTI

Mücadele, ev sahibi Southampton’ın erken golüyle başladı. Jan Bednarek, James Bree’nin ortasında etkili bir kafa vuruşuyla Martin Dubravka’yı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Newcastle’ın cevabı hızlı oldu. Alexander Isak, Joe Aribo’nun ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. Bu gol, Isak’ın art arda beş deplasman maçında gol atan ilk Newcastle oyuncusu olmasını sağladı.

İsveçli yıldız, yalnızca dört dakika sonra Jacob Murphy’nin asistinde topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. İlk yarının sonunda Isak, hat-trick fırsatı yakalasa da Alex McCarthy gole izin vermedi.

NEWCASTLE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

İkinci yarıda Eddie Howe’un ekibi üstünlüğünü artırdı. Sandro Tonali, hızlı bir atak sonrası Newcastle’ın üçüncü golünü kaydetti. Newcastle, maç boyunca kontrolü elinde tutarken Murphy’nin şutu direkten döndü ve Southampton savunması zor anlar yaşadı.

Southampton ise Matheus Fernandes’in son dakikadaki golüyle umutlansa da bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maç sonunda Newcastle, ligdeki deplasman galibiyeti sayısını altıya çıkararak geçen sezonki toplamını şimdiden yakaladı.

