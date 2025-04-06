Trump'ın ek vergi kararı otomotiv devini dize getirdi! Yatırım kararını açıkladı

Trump'ın gümrük vergisi kararı meyvesini vermeye başladı. Japon otomotiv devi Nissan, ABD'ye yatırım yapma kararı aldı.

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergilerinin ardından amiral gemisi Rogue modelinin üretimi için ABD’de yatırım kararı aldı.

EK VERGİ KARARI DÜNYA DEVİNE ADIM ATTIRDI

Nissan Motor, Başkan Donald Trump tarafından getirilen yeni vergilerin etkisini sınırlamak amacıyla, Amerikan pazarına yönelik amiral gemisi aracının Japonya üretiminin bir kısmını yaz başında ABD'ye taşımayı düşünüyor.

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Nissan Rogue spor amaçlı aracın bazı üretimi Fukuoka prefektörlüğündeki bir fabrikadan taşınacaktı. Bu, vergilerin duyurulmasından bu yana Japonya'dan bildirilen ilk transfer haberi oldu.

GEÇEN YIL ABD'DE 920 BİN ARAÇ SATTI

Nissan geçen yıl ABD'de tahmini 920 bin araç sattı. Bunların yaklaşık 150 bini Japonya'dan ihraç edildi. Ana tesis olan Fukuoka fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 500 bin araç olup yaklaşık 120 bin Rogue üretiyor.

TRUMP'IN YÜZDE 25’LİK EK VERGİ KARARI MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Trump'ın politikası, Japonya ve diğer ülkelerden ithal edilen otomobillere %25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Bu da Fukuoka'da üretilen araçların ihracat maliyetini artırıyor.