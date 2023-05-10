Newcastle United Arda Güler'e talip oldu

20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Suudi Arabistan yatırım fonunun takımı satın almasından sonra gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Newcastle United, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu. İngiliz ekibinin bu transferi gerçekleştirmek için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜLER

İngiliz ekibinin, menajerler aracılığıyla 18 yaşındaki futbolcunun ailesiyle temasa geçtiği ve görüşmelerin Dubai'de gerçekleştirildiği öğrenildi.

10 GOLE DOĞRUDAN ETKİ

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkarken. 18 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. (Ajansspor)