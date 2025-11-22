Premier Lig'in 12. haftasında lider Arsenal'in 4 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Manchester City Newcastle United ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

7 DAKİKALIK GOL DÜELLOSU SKORU BELİRLEDİ

St. James Park'ta mücadele dozu yüksek karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda Harvey Barnes 63. dakikada attığı golle eşitliği bozdu ve Newcastle United'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gole 68'de Ruben Dias ile cevap vererek yeniden skora eşitliği getiren Manchester City 2 dakika sonra Harvey Barnes'ın bir kez daha ağları havalandırmasına engel olamadı.

MANCHESTER CITY ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Son düdüğe kadar 2-1'lik üstünlüğünü koruyan Eddie Howe'un öğrencileri 3 puanı hanesine yazdırdı. Newcastle United bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Manchester City 22 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Burnley 0-2 Chelsea

Wolverhampton 0-2 Crystal Palace

Bournemouth 2-2 West Ham United

Liverpool 0-3 Nottingham Forest

Fulham 1-0 Sunderland

Brighton & Hove Albion 2-1 Brentford

Newcastle United 2-1 Manchester City