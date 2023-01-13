İngiltere'yi sarsan olay. Newcastle'ın Brezilyalı yıldızı tutuklandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın orta sahasında forma giyen Brezilyalı yıldızı Joelinton tutuklandı.

Joelinton'un perşembe gece yarısından sonra trafik çevirmesinde alkollü araç kullandığının saptandığını belirtildi.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Perşembe 01.20'de polis memurları Newcastle'ın Ponteland Yolu bölgesinde bir aracı durdurdu ve yolcuyu tutukladı" ifadelerini kullandı.

Joelinton 2019 yılında 41 milyon sterlin karşılığında Hoffenheim'dan Newcastle United'a transfer olmuştu.

Joelinton'ın 26 Ocak'ta mahkemeye çıkacağı açıklandı.