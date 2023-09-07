Newton'un teorisi yanlış çevrilmiş. 'Modern bilimin babası' olarak biliniyor

Isaac Newton'un klasik fizik teorilerinin temellerini attığı birinci hareket yasasının 300 yıldır yanlış çevrildiği öne sürüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Newton'un teorisi yanlış çevrilmiş. 'Modern bilimin babası' olarak biliniyor

‘Modern bilimin babası’ olarak bilinen Isaac Newton'un klasik fizik teorilerinin temellerini attığı birinci hareket yasasının, 300 yıldır yanlış çevrildiği ve yanlış anlaşıldığı yeni bir araştırmayla ortaya çıktı.

Bu keşif, doğa filozofu Newton'un düşünce tarzı hakkında yeni bir perspektif sunuyor.

ASIRLARDIR YANLIŞ ÇEVRİLİYOR

Günümüzde "klasik fizik" olarak adlandırılan fizik biliminin öncüsü olan Isaac Newton, Latince olarak yazdığı "Principia Mathematica" adlı kitabında yer alan birinci hareket yasasıyla ün kazanmıştır. Bu yasa, genellikle "Hareket halindeki cisimler hareket halinde kalma eğilimindedir, hareketsiz cisimler de hareketsiz kalma eğilimindedir" şeklinde özetlenir.

Ancak, Bilim Felsefesi Profesörü Daniel Hoek'e göre, bu yasanın doğru çevirisi aslında şu şekilde olmalıydı: "Bir cismin hareket durumundaki herhangi bir değişiklik, kendisine etki eden kuvvetlerden kaynaklanır."

screenshot-15.png

ÇEVİRİNİN DOĞRUSU

Newton'un bu açık varsayımıyla ilgili hikaye oldukça karmaşıktır. Newton, 17. yüzyılda kaleme aldığı "Philosophiae Naturalis Principa Mathematica" adlı kitabında Latince olarak şunları yazmıştır: "Her cisim, dışarıdan etki eden bir kuvvet tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadığı müddetçe hareketsiz kalma ya da düz bir çizgi üzerinde düzgün bir şekilde hareket etme durumuna devam eder."

Virginia Tech Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Daniel Hoek'e göre, yıllar boyunca birçok bilim felsefecisi bu ifadeyi, üzerlerinde herhangi bir kuvvet etkisi olmayan cisimlerle ilgili olarak yorumlamıştır.

Örneğin, 1965 yılında Newton uzmanı Brian Ellis, Newton'un ifadesini şu şekilde yorumlamıştır:

"Bir kuvvetin etkisine maruz kalmayan her cisim durma ya da düz bir çizgide tekdüze bir şekilde hareket etmeye devam eder." Ancak Hoek, bu yorumun şaşırtıcı olduğunu çünkü evrende dış kuvvetlerden etkilenmeyen bağımsız hiçbir cismin bulunmadığını belirtiyor. Dolayısıyla, böyle bir şeyin varlığı üzerine bir yasa koymak anlamsız olurdu.

screenshot-14.png

DANİEL HOEK: NEWTON KUVVETSİZ CİSİMLERE ATIFTA BULUNMADI

Philosophy of Science dergisinde yayımlanan son makalesinde Hoek, Newton'un birinci yasayı yazarken asıl niyetinin kuvvetsiz cisimlere atıfta bulunmak olmadığını savunuyor. Newton, Latince olarak "except insofar" (nisi quatenus) ifadesini kullanarak aslında hareketin sadece bir kuvvetin uyguladığı baskıya tepki verdiğini belirtmiştir. Bu nedenle, Hoek'a göre doğru açıklama şu şekildedir:

"Bir cismin hareket durumundaki herhangi bir değişiklik, kendisine etki eden kuvvetlerden kaynaklanır."

YENİ BAKIŞ AÇISI FİZİK VE FELSEFE DÜNYASINDA TARTIŞMA YARATACAK

Bu farklı çeviri ve yorum, akademik düzeyde önemli bir keşif olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu anlayış, Newton'un birinci yasasını yanlış yorumlayarak Einstein ve Newton'un teorileri arasında temel felsefi çelişkiler olduğunu iddia eden bazı bilim insanlarının görüşlerini sarsmaktadır. Bu yeni bakış açısı, fizik ve felsefe dünyasında uzun süredir devam eden bir tartışmanın kapısını aralamış gibi görünmektedir.

Newton'un teorileri, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisiyle yer değiştirmiş olsa da, bu tür felsefi analizler, bilim tarihini ve bilimsel düşünceyi daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olmaktadır.

screenshot-16.png

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! ''İşini elinden alacağım'' Magazin
Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! ''İşini elinden alacağım''
Merkez Bankası rezerv artışını 12'nci haftaya taşıdı Ekonomi
Merkez Bankası rezerv artışını 12'nci haftaya taşıdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı
Gaziantep Kalesi’nin restorasyonu sürüyor Kültür Sanat
Gaziantep Kalesi’nin restorasyonu sürüyor
Hemoroid düşmanı besinler hangileri Sağlık
Hemoroid düşmanı besinler hangileri
Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar Spor
Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar