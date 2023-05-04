Neymar bardağı taşırdı! PSG taraftarı kazan kaldırdı

Neymar'dan PSG'yi kızdıracak hamle! Yıldız futbolcunun sosyal medyadaki hareketi Fransız taraftarları isyan ettirdi.

Neymar bardağı taşırdı! PSG taraftarı kazan kaldırdı

PSG'nin ünlü taraftar grubu Ultras, önce kulüp binası, ardından da Neymar'ın evinin önüne giderek iki yıldızı hedef alan küfürlü tezahüratlar yapması gündem oldu.
Fransız kulübü yaptığı son paylaşım ile kendi taraftarlarını kınasa da Neymar'ın yaptığı bir beğeni ise gerilimi iyice tırmandırdı.
Brezilyalı yıldız, 'PSG küçük kulüp' yazılı bir paylaşımı beğenerek taraftarları isyan ettirdi.

BARCELONA GÖNDERMESİ

Tecrübeli oyuncu ayrıca, Lionel Messi ile yer aldığı Barcelona dönemine ait "Mutluydular" yazısıyla paylaşılan bir gönderiyi de beğenince ortalık karıştı.
Taraftarların Lionel Messi ve Neymar'a tepkisi sürerken, PSG henüz iki oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

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