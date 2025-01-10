Neymar dakikada 2,5 milyon euro kazandı!

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Paris Saint Germain'den Suudi Arabistan kulubü Al Hilal'e transfer olan Neymar'ın 2024 yılında 84.6 milyon sterlin (yaklaşık 101 milyon euro) kazandığı öğrenildi.

Al Hilal'de yaşadığı sakatlıklardan dolayı 18 aylık süre boyunca yalnızca yedi kez sahaya çıkabildi. 42 dakikada oyunda kalan Neymar dakika başına yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde etti.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Suudi Arabistan ekibi 2023 yılında ünlü oyuncunun transferi için Fransız kulübü Paris Saint-Germain'e 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan Neymar'ın sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun ülkesi Brezilya ya da Amerika MLS Ligi'ne transfer olabileceği iddia ediliyor.