Neymar'ın golden sonra yaptığı hareketin sebebi ortaya çıktı

Alex Telles, Neymar’ın bu davranışından çok etkilendiğini belirterek, “Dünya Kupası bitimine kadar maçlarda sahaya çıkacak her takım arkadaşımın için hayalim var.

Tribünlerde ülkemiz için haykıran her taraftarın için de hayalim var.

Çünkü bu hayal hiçbir zaman sadece benim olmadı, hepimizin oldu.

Brezilya'yı seven ve futbolu yoğun bir şekilde yaşayan herkesin hayali. Neymar ve diğer arkadaşlarım bu hayali gerçekleştirecek” dedi.